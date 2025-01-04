سعر السكر اليوم السبت 4 يناير 2025 بالأسواق.. وصل لكام؟

سعر السكر اليوم.. يُعد من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في المنازل المصرية، ويهتم المستهلكون بمعرفة السعر في الأسواق والمحلات التجارية بشكل مستمر،.

وحالياً يتراوح سعر السكر اليوم المعبأ في الأسواق بين 32 و35 جنيهاً للكيلو، أما سعر السكر التمويني الذي يتم توزيعه على بطاقات الدعم، فيبلغ سعره حوالي 12.6 جنيه للكيلو.

ويستعرض الموجز، تفاصيل الإنتاج المحلي من السكر في مصر على النحو التالي..

الإنتاج المحلي من السكر في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج نحو 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، حيث يساهم بنجر السكر في إنتاج 1.8 مليون طن، بينما يُنتج قصب السكر 1 مليون طن سنويًا، ويمثل هذا الإنتاج جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلي، ما يساهم في ضمان توفير هذه السلعة الأساسية للمواطنين.

الاستعدادات لموسم الإنتاج الجديد

كما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم توريد قصب السكر الذي يبدأ في الشهر المقبل، بالإضافة إلى موسم إنتاج السكر من البنجر الذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وفي هذا السياق، اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع رؤساء شركات السكر لمتابعة استعدادات المصانع ومراجعة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر قبل بدء الموسم.

سعر السكر اليوم

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر

أكَّدت وزارة التموين على أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السكر لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الدعم الحكومي.

وأشارت إلى أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 90% من السكر، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية لتغطية الفجوة.

أسعار توريد المحاصيل السكرية للموسم المقبل

في خطوة لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، وافق مجلس الوزراء على زيادة الأسعار الاسترشادية لتوريد المحاصيل للعام 2025، حيث تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر بمبلغ 2500 جنيه، بينما تم تحديد سعر توريد طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه، بزيادة قدرها 25% عن الموسم الماضي، وهذه الزيادة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الزراعي.

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