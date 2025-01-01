تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بالمحلات

السكر يُعد من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في أي منزل مصري، ويلقى اهتمامًا واسعًا من المستهلكين لمعرفة أسعاره سواء في الأسواق التجارية أو المحال، ويسلط الموجز الضوء على سعر السكر اليوم، و حجم الإنتاج المحلي، واستعدادات وزارة التموين للموسم الجديد.

سعر السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

السكر المعبأ: يتراوح سعر الكيلو بين 32 و35 جنيهًا في الأسواق التجارية والمحلات، وفقًا لمتوسط الأسعار.

السكر التمويني: يبلغ سعر الكيلو المخصص للبطاقات التموينية 12.6 جنيهًا، ما يوفر دعمًا للمواطنين من خلال منظومة التموين.

إنتاج مصر من السكر.. أرقام وإحصاءات

تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، تتوزع كالتالي، بنجر السكر حيث يمثل 1.8 مليون طن من إجمالي الإنتاج، وقصب السكر الذي يساهم بمليون طن.

هذه الأرقام تشير إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 90%، حيث يتم استيراد 10% فقط لتلبية الاحتياجات المحلية.

سعر السكر اليوم

مواسم إنتاج السكر.. قصب وبنجر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق موسم توريد قصب السكر بداية من يناير 2025، فيما يبدأ موسم إنتاج السكر من البنجر منتصف فبراير من نفس العام.

اجتماع وزير التموين مع شركات السكر

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رؤساء شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث وتناول الاجتماع متابعة انتظام العمل في مصانع السكر، الاطمئنان على الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، واستعداد الشركات لاستقبال محصولي القصب والبنجر.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على جودة إنتاج السكر وضمان توفيره بكميات كافية للمواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي: دعم الأمن الغذائي

أشارت وزارة التموين إلى أهمية تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق الأمن الغذائي مع التركيز على جودة المنتجات التموينية.

أسعار توريد المحاصيل السكرية لموسم 2025

أعلن مجلس الوزراء عن الأسعار الاسترشادية لتوريد المحاصيل السكرية لهذا الموسم قصب السكر: 2500 جنيه للطن، بنجر السكر: 2400 جنيه للطن.

هذه الأسعار تمثل زيادة بنسبة 25% عن الموسم السابق، حيث كانت أسعار 2024 تُقدر بـ 1500 جنيه لطن قصب السكر و1900 جنيه لطن بنجر السكر.

وتهدف هذه الزيادة إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية وزيادة الإنتاج المحلي.

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