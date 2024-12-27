في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الحكومي للأسر المصرية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة خدمة جديدة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، التي تأتي في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه.

وقد حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات المبسطة لتسهيل عملية الإضافة، سواء من خلال المكاتب التموينية المنتشرة في جميع المحافظات أو عبر المنصات الرقمية مثل بوابة مصر الرقمية.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

ويوضح الموجز في السطور التالية لخطوات التفصيلية والشروط المطلوبة وطريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمة المهمة بكل سهولة ويسر.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

الشرط الأول.. يجب ألا يقل عمر الطفل الذي تريد إضافته عن 4 سنوات.

الشرك الثاني: يجب أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على البطاقة 4 أفراد.

الشرط الثالث: يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة ضمن حدود معينة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يجب أن تتضمن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين صورة من بطاقة التموين، وصور من بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المراد إضافتهم، وصور من أي مستندات تثبت الأهلية مثل كارت الخدمات المتكاملة أو معاش التضامن الاجتماعي.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

يمكن إتمام عملية إضافة المواليد إلكترونيًا عبر موقع دعم مصر باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بدعم مصر.

- قم بإدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بك.

- اختر خدمة إضافة أفراد جدد إلى بطاقة التموين.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل اسم المولود ورقم قومي وصلة القرابة.

- بعد الانتهاء من إدخال البيانات، قم بتأكيد عملية الإضافة.

التأكد من صحة المعلومات والبيانات

يجب على المواطنين ممن يريدوا إضافة أبنائهم على بطاقات التموين 2024، التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل تأكيد الإضافة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمة، مع العلم أنه قد تستغرق عملية إضافة المواليد بعض الوقت ليتم اعتمادها.

طريقة الاستعلام عن إضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن للمواطنين الراغبين في إضافة أبنائهم على بطاقة التموين الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بإضافة المواليد عبر نفس الموقع الإلكتروني موقع دعم مصر.

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