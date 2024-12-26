طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2025.. بخطوات سهلة وسريعة

يعتبر الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون من مالكي الوحدات السكنية، خاصة قبل آخر موعد لقراءة عداد الغاز الطبيعي وتسجيل فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي يوم 27 ديسمبر 2024، التي تقوم به شركات البترول بقطاع الغاز التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

ما هي الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

يستعرض الموجز، طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمستخدمين بسهولة ويسر عبر الإنترنت، كالتالي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة الغاز الطبيعي من هنـــــــــــــــــــــا.

ثم أضغط على "استعلام عن الفاتورة".

أدخل رقم المشترك.

أدخل كود التحقق.

اضغط على "استعلام".

وبعد إتمام العملية ستظهر للمستخدم معلومات عن الفاتورة، بقيمة الفاتورة المستحقة، وتاريخ الاستحقاق، ورمز السداد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي

كما تأتي طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ وهي كالتالي:

من تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة بنك مصر.

من خلال مكاتب البريد

من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

بواسطة تطبيق موبايل جوميا.

من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية: "فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن".

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا

وأتاحت أيضًا شركة بتروتريد تطبيق من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا وتحميله من على متجر جوجل بلاي:

ادخل إلى متجر جوجل بلاي عبر هاتفك

ثم أكتب في البحث تطبيق بتروتريد.

اضغط على تحميل التطبيق.

سجل الدخول إلى التطبيق.

اختر استعلام الفاتورة.

اكتب بيانات العداد.

اضغط استعلام.

تظهر أمامك قيمة الفاتورة.

وللتحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا مباشرًا أضغط هنـــــــــا

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

موعد سداد فاتورة الغاز الطبيعي

والجدير بالذكر، أن وزارة البترول، أوضحت سابقًا أن موعد سداد فاتورة الغاز من يوم 6 حتى 30 كل شهر، كما يمكن تسجيل قراءة العداد في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر، وذلك من خلال الشركات التابعة لها.

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