تعرف على أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالسوق

تسجل أسعار الأسماك تغيرات يومية في الأسواق بناءً على العرض والطلب، ونستعرض في هذا التقرير الشامل أسعار السمك والجمبري وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2024، في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك البلطي ومشتقاته

البلطي الممتاز: تراوح سعر الكيلو من 68 إلى 74 جنيهًا.

البلطي متوسط الحجم: بلغ سعر الكيلو بين 63 و67 جنيهًا.

البلطي الأسواني: يتراوح سعر الكيلو بين 30 و70 جنيهًا.

فيليه البلطي: تتفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: يتراوح سعر الكيلو بين 160 و240 جنيهًا.

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك المحلية والمزارع

ويستعرض موقع الموجز، أسعار الأسماك المحلية والمزارع في السطور التالية..

بياض أملس بلدي: يتراوح سعر الكيلو بين 100 و150 جنيهًا.

بياض أملس مزارع: تتراوح أسعاره بين 40 و90 جنيهًا.

القراميط: سعر الكيلو يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

المكرونة الخليجي: تراوح سعر الكيلو بين 70 و90 جنيهًا.

المكرونة السويسي: سجلت أسعارها بين 75 و105 جنيهات للكيلو.

أسعار الأنواع البحرية الفاخرة

البرانيس الإسكندراني: يتراوح سعر الكيلو بين 75 و105 جنيهات.

سمك موسى: سجلت الأسعار بين 190 و290 جنيهًا للكيلو.

السبيط: تتراوح أسعار الكيلو بين 190 و290 جنيهًا.

سمك القرش: بلغ سعر الكيلو بين 100 و150 جنيهًا.

الكابوريا: تراوح سعر الكيلو بين 40 و135 جنيهًا.

أسعار المرجان والبربون

المرجان الممتاز: يتراوح سعر الكيلو بين 150 و250 جنيهًا.

المرجان الوسط: تتفاوت أسعاره بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

المرجان المجمد: تراوحت أسعاره بين 30 و60 جنيهًا.

البربون الممتاز: بلغ سعر الكيلو بين 180 و300 جنيه.

البربون الوسط: تراوح سعر الكيلو بين 110 و170 جنيهًا.

أسعار الجمبري وأنواع أخرى

يستعرض الموجز، أسعار الجمبري وبعض أسعار الأسماك الأخرى، على النحو التالي..

الجمبري: تختلف أسعاره بشكل كبير حسب الحجم، بين 160 و700 جنيه للكيلو.

البوري: تراوحت أسعار الكيلو بين 90 و185 جنيهًا حسب الحجم.

سمك دنيس: بلغ سعر الكيلو بين 90 و245 جنيهًا.

سمك وقار وقاروص: يتراوح سعر الكيلو لكل منهما بين 150 و350 جنيهًا.

السردين: تراوحت أسعاره بين 60 و90 جنيهًا للكيلو، والمجمد منه بين 50 و80 جنيهًا.

الماكريل المجمد: سجلت الأسعار بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

ويشهد سوق العبور اليوم تباينًا واضحًا في أسعار الأسماك والجمبري، ما يوفر خيارات متنوعة تناسب جميع الفئات، ويعتمد تحديد الأسعار بشكل كبير على الجودة والحجم، إلى جانب العوامل الموسمية ومتغيرات السوق.

إقرأ أيضا

أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 26-12-2024 في الاسواق.. مفاجأة فى سعر البلطي

تعرف على أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 25-12-2024 في الأسواق