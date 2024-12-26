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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 26-12-2024 في الاسواق.. مفاجأة فى سعر البلطي

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري

كم أسعار السمك والجمبري.. تعد معرفة  أسعار السمك والجمبري من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون عبر محرك البحث جوجل، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار السمك اليوم الخميس 26 ديسمبر، نظرًا لأنه يعد من الوجبات المفضلة على مائدة الأسرة المصرية.

وينشر موقع  الموجز فيما يلي أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 فى سوق العبور، حيث تستحوذ  المزارع السمكية  على الحصة الأكبر من الإنتاج السمكي في مصر، حيث تمثل 79.7% من إجمالي الإنتاج، تليها البحيرات بنسبة 10.8%،  في حين جاء الإنتاج من المياه البحرية بنسبة 4.9%، والمياه العذبة بنسبة 3.8%،  وأخيرًا، تأتي حقول الأرز في آخر الترتيب بنسبة 0.8% من إجمالي الإنتاج السمكي، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

سعر السمك اليوم الإثنين 11-11-2024 في السوق المصرية - أصول مصر
أسعار السمك والجمبري

أسعار السمك اليوم للمستهلك

يتراوح سعر قشر بياض: من 150 إلى 250 جنيه
يتراوح سعر بياض أملس 1 (بلدى): من 100 إلى 150 جنيه
يتراوح سعر بياض أملس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع): من 40 إلى 90 جنيه
يتراوح سعر قراميط - شيلان: من 30 إلى 70 جنيه
يتراوح سعر ثعابين: من 100 إلى 550 جنيه
يتراوح سعر مكرونة خليجى: من 70 إلى 80 جنيه
يتراوح سعر مكرونة سويسى: من 70 إلى 100 جنيه
يتراوح سعر برانيس اسكندرانى: من 70 إلى 100 جنيه
يتراوح سعر موسى: من 190 إلى 290 جنيه

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يتراوح سعر سبيط - كاليماري - سابيا: من 190 إلى 290 جنيه
يتراوح سعر قرش: من 100 إلى 150 جنيه
يتراوح سعر حدادى: من 30 إلى 40 جنيه
يتراوح سعر كابوريا: من 40 إلى 135 جنيه
يتراوح سعر مرجان 1: من 150 إلى 250 جنيه
يتراوح سعر مرجان 2: من 100 إلى 140 جنيه
يتراوح سعر بربون 1: من 180 إلى 300 جنيه
يتراوح سعر بربون 2: من 110 إلى 170 جنيه
يتراوح سعر دنيس: من 90 إلى 245 جنيه
يتراوح سعر بوري 1: من 125 إلى 175 جنيه
يتراوح سعر بوري 2: من 90 إلى 110 جنيه
يتراوح سعر مازليا - كشر: من 100 إلى 300 جنيه
يتراوح سعر شعور: من 100 إلى 300 جنيه
يتراوح سعر وقار: من 150 إلى 350 جنيه
يتراوح سعر قاروص - لوت: من 150 إلى 350 جنيه
يتراوح سعر موزة: من 70 إلى 100 جنيه
يتراوح سعر باغة: من 25 إلى 35 جنيه
يتراوح سعر سردين: من 60 إلى 90 جنيه
يتراوح سعر كسكمري: من 60 إلى 80 جنيه

البلطي بـ 65 جنيهًا.. أسعار السمك والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 3 أكتوبر - بوابة الأهرام
أسعار السمك والجمبري

أسعار السمك البلطي اليوم

يتراوح سعر بلطى 1: من 68 إلى 76 جنيه
يتراوح سعر بلطى 2: من 63 إلى 67 جنيه
يتراوح سعر بلطى أسوانى: من 30 إلى 70 جنيه
يتراوح سعر فليه بلطى: من 50 إلى 250 جنيه

أسعار السمك اليوم الأربعاء 2021-4-21 بالسوق | اوان مصر
أسعار السمك والجمبري

أسعار السمك المجمد

يتراوح سعر مرجان مجمد: من 30 إلى 60 جنيه
يتراوح سعر بربون مجمد: من 30 إلى 60 جنيه
يتراوح سعر سردين مجمد: من 50 إلى 80 جنيه
يتراوح سعر جمبري 2 مجمد: من 175 إلى 475 جنيه
يتراوح سعر ماكريل مجمد: من 100 إلى 140 جنيه

اسعار السمك اليوم البلطي في مصر الجمعة 31 مايو 2024 سوق العبور للاسماك - NNI مصر
أسعار السمك والجمبري

أسعار الجمبري اليوم

يتراوح سعر جمبري جامبو: من 570 إلى 670 جنيه
يتراوح سعر جمبري 1: من 480 إلى 560 جنيه
يتراوح سعر جمبري 2: من 370 إلى 470 جنيه
يتراوح سعر جمبري 2 مجمد: من 175 إلى 475 جنيه
يتراوح سعر جمبري 3: من 170 إلى 350 جنيه

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