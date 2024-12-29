إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. الشروط وخطوات التقديم

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المصرية بشكل شامل، من خلال إتاحة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.

وتُعد خطوة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ذات الدخل المحدود وضمان حصولهم على حصص تموينية تتناسب مع عدد أفراد الأسرة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وتتم عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وفق خطوات محددة وشروط واضحة وضعتها الوزارة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وتشمل الشروط الأساسية أن يكون الطفل المضاف من مواليد الأعوام التي حددتها الوزارة، وأن يكون اسم الطفل مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني، بالإضافة إلى ذلك، يشترط أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم، وفقًا للمعايير التي تحددها الوزارة.

ويمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر المنصات الإلكترونية مثل موقع "دعم مصر" أو تطبيق "مصر الرقمية"، أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في مختلف المحافظات، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة التموين، باستخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

الموجز يرصد عبر النقاط التالية شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي كالتالي:

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يجب أن تكون أعمار الأبناء الذين ترغب الأسرة المستفيدة في إضافتهم 4 سنوات أو أكثر.

ويُشترط لقبول إضافة المواليد أيضًا أن يكون عدد الأفراد أقل من أربعة أشخاص، وذلك هو الحد الأقصى للبطاقة.

كما ننقل لكم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

1- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

2- صورة بطاقة التموين.

3- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

4- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه تم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك لبعض الحالات والأسر التي انضمت خلال الشهر الحالي إلى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وتأتي خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 كالتالي:

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

1- سجل الدخول على بوابة مصر الرقمية (هنا).

2- ادخل على (التموين).

3- اضغط على (إضافة أبناء غير مقيدين).

4- سجل رقم الهاتف والرقم السري.

5- اضغط على إضافة أسرتي غير المقيدين في وزارة التموين.

6- سجل اسم المولود الذي ترغب في إضافته على بطاقة التموين.

7- ادخل الرقم القومي الخاص بالمولود والموجود في شهادة الميلاد.

8- اضغط على (ضم الأبناء) حتى يتم إضافة المولود على بطاقة التموين.

إقرأ أيضًا:

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والفئات المستحقة

تفاصيل، افضل طرق تنشيط بطاقة التموين بدلًا من الانتظار في الطوابير