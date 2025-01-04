نيويورك تفرض قانونًا جديدًا يلزم شركات الوقود الأحفوري بدفع تكاليف تغير المناخ

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، عن قانون جديد يهدف إلى تحويل عبء تكاليف التخفيف من آثار تغير المناخ من دافعي الضرائب إلى شركات الوقود الأحفوري، من خلال فرض رسوم على الانبعاثات التي أطلقتها هذه الشركات بين عامي 2000 و2018، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الولاية للتصدي لتغير المناخ وتعزيز الاستدامة.



وتوضح الموجز تفاصيل قانون صندوق تغير المناخ في نيويورك

تفاصيل قانون صندوق تغير المناخ في نيويورك

وفقًا لتصريحات الحاكمة، فإن القانون الجديد سيجمع حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، وسيتم استخدام هذه الأموال في تمويل تحديث البنية التحتية، وتحسين استجابة الولاية للطقس السيئ، وتطوير أنظمة التبريد، بالإضافة إلى استثمارات أخرى متعلقة بالمناخ، وتشير التقديرات إلى أن تكاليف هذه الاستثمارات قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول عام 2050.





دور الشركات في تحمل المسؤولية المناخية

أكدت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، ليز كروجر، أن هذا التشريع يجعل نيويورك نموذجًا يُحتذى به عالميًا، حيث يتم تحميل الشركات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ تكاليف الأضرار التي تسببوا بها، وأضافت كروجر أن التجربة التي تقودها نيويورك ستتكرر في أماكن أخرى حول العالم.

تاريخ التشريع وتطبيقه

تم تقديم التشريع، المعروف رسميًا باسم "برنامج استرداد تكاليف التكيف مع تغير المناخ"، لأول مرة في يناير 2023، ووافق عليه مجلس شيوخ الولاية في مايو الماضي، وينطبق القانون على الشركات المنتجة ومصافي التكرير التي أصدرت أكثر من مليار طن من الغازات الدفيئة خلال فترة 18 عامًا.





الولايات الأخرى تتبع نفس النهج

جدير بالذكر أن ولاية فيرمونت أقرت في وقت سابق من هذا العام تشريعًا مماثلًا يعتمد نفس النموذج لمحاسبة مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، ويشير هذا إلى تحول كبير على مستوى الولايات المتحدة نحو تحميل الشركات الكبرى تكاليف التغير المناخي، بدلاً من المواطنين.

أهمية القانون وتأثيره المستقبلي

يعد قانون صندوق تغير المناخ في نيويورك خطوة حاسمة نحو مكافحة تغير المناخ على المستوى المحلي والعالمي. إذ يساهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين ويحفز الشركات الكبرى على تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يعزز القانون مكانة نيويورك كقائدة في مجال السياسات المناخية، مما يجعلها مثالًا يحتذى به للدول الأخرى الساعية إلى مواجهة التحديات المناخية.



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