القصة الكاملة لـ تنكيس الأعلام في أمريكا خلال حفل تنصيب ترامب

أثار قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بتنكيس العلم الأمريكي لمدة 30 يومًا غضب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خاصة مع اقتراب حفل تنصيه رئيسًا لأمريكا.

وكانت إدارة البيت الأبيض قد أعلنت تنكيس العلم الأمريكي لمدة 30 يومًا؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الذي وافته المنية، مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ100 عام، تكريمًا لمسيرته وخدمته للولايات المتحدة.

رد فعل ترامب علي تنكيس العلم الأمريكي في حفل تنصيبه

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي رد فعل ترامب علي قرار بايدن بتنكيس العلم الأمريكي وهل سيتم رفعه يوم تنصيبه الذي يوافق 20 يناير الحالي؟.

ترامب

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن غضبه من قرار الرئيس المنتهية ولايته جون بايدن بـ تنكيس الأعلام في أمريكا لمدة 30 يومًا.

وانتقد ترامب قرار بايدن بتنكيس الأعلام 30 يومًا تشمل حفل تنصيبه الذي يقام في الـ 20 من يناير الحالي، قائلًا: "هذه خطوة غير مسبوقة، لا أعتقد أن أي أمريكي سيكون سعيد برؤية علم بلاده منكسًا خلال حفل تنصيب الرئيس المقبل".

ووجّه ترامب اتّهاما للديموقراطيين قائلًا: "إن الديموقراطيين سيكونوا كلّهم سعداء لأن العلم الأمريكي الرائع سيكون منكّسا أثناء تنصيبي".

وأضاف ترامب: "هم لا يحبّون بلدنا، هم يفكّرون بأنفسهم فقط"، ملمّحا إلى إمكانية إصدار أمر بإعادة رفع الأعلام في يوم تنصيبه بقوله إن التنكيس "قد يحدث"، ومنهيًا كلامه بعبارة: "لنرى كيف ستسير الأمور".

البيت الأبيض يحسم جدل تنكيس العلم الأمريكي في حفل تنصيب ترامب

لكنّ البيت الأبيض وضع حدّا لأيّ تكهّنات، إذ قالت المتحدّثة باسمه كارين جان-بيار ردّا على سؤال عمّا إذا كان من الممكن إعادة النظر بقرار بايدن تنكيس الأعلام: "كلا".

قائمة المدعوين لحفل تنصيب ترامب

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت عن أن ترامب وجه دعوات إلى عدد كبير من رؤساء الحكومات والقادة والزعماء لحضور حفل تنصيبه، المقرر في 20 يناير 2025.

بايدن يحضر حفل تنصيب ترامب

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أنه سيحضر حفل تنصيب ترامب في 20 يناير 2025.

وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، سيحضران حفل تنصيب ترامب، وفي أغسطس، تعهد بايدن بحضور حفل تنصيب ترامب في 20 يناير 2025 إذا أعيد انتخابه، وهو ما حدث بالفعل.

نتنياهو لم يحسم موقفه من حضور حفل تنصيب ترامب

وكان رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو علي رأس المدعوين لحضور حفل تنصيب ترامب، إلا أن الوضع اختلف خاصة بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بسرطان البروستاتا، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيحضر حفل تنصيب ترامب أم لا.

كما تم توجيه الدعوة للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس المجري فيكتور أوربان.

الرئيس الصيني يرفض دعوة تنصيب ترامب

وكشفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم ترامب، عن أنه تم توجيه دعوة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل التنصيب، إلا أن الرئيس الصيني رفض الدعوة فيما رحبت السفارة الصينية بها ووصفتها بأنها "إشارة إيجابية" قد تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين البلدين.

وتتضمنت قائمة المدعوين لحفل تنصيب ترامب قادة دول حليفة للولايات المتحدة؛ أبرزهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي وصفها ترامب بأنها "جسر محتمل لتعزيز العلاقات الأمريكية الأوروبية".

ترامب

أبرز نجوم الفن والرياضة في حفل تنصيب ترامب

كما تم دعوة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة لحضور حفل تنصيب ترامب وأبرزهم جون فويت، الممثل الأمريكي المعروف وأحد أوائل المؤيدين لترامب في الأوساط الفنية، سيلفستر ستالون، النجم السينمائي الذي شارك ترامب عيد الشكر، وهالك هوجان المصارع الشهير الذي أظهر دعمه الصريح لترامب خلال الحملة الانتخابية، بريسون ديشامبو، لاعب الجولف المعروف، الذي سبق وأن شارك جولة جولف مع ترامب، وإيلون ماسك، الملياردير وصاحب شركة تسلا، الذي يعد من أبرز داعمي حملة ترامب الانتخابية.

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