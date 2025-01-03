مسيرة النصر.. ماذا يحضر ترامب خلف الستار لفعاليات حفل تنصيبه؟

مسيرة النصر.. يتوقع الكثير من الخبراء أن يعقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مسيرة حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل يوم واحد من مناصب تنصيبه رئيسًا لأمريكا لولاية ثانية غير متتالية لمدة أربع سنوات بعدما فصله عن الولاية الثانية المتتالية تولي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الموجز تستعرض تفاصيل مسيرة النصر التي سيطلقها ترامب قريبًا في إطار تنصيبه رئيسًا لأمريكا.

مسيرة النصر

مسيرة النصر يطلق عليها الكثيرون هذا الاسم، إذ إن ترامب يعتبرها تعبيرًا عن فوزه في الانتخابات التي خاضها ضد المرشحة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذ إن مسيرة النصر، سيتم انطلاقها من منطقة كابيتول وان في مقاطعة كولومبيا.

موعد مسيرة النصر

وتوقع الكثير من المحللين أن تنطلق مسيرة النصر يوم 19 يناير الجاري، فضلًا عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب فضّل مرارًا وتكرارًا، أن تكون الفعاليات في إطار تجمعات حاشدة، حيث يرى ترامب أن الشكل الأفضل للفعاليات في شكل تجمعات حاشدة، حيث يستطيع أن يتحدث ويمزح مع أنصاره، فيما يتم تنصيب ترامب خلال احتفال رسمي في الكابيتول الأمريكي في 20 يناير الجاري، وسط تجمع الكثيرون.

رسالة بريد عن مسيرة النصر

وعبر الكثيرون عن مسيرة النصر في رسالة بالبريد الإلكتروني للإعلان عن الحدث، فضلًا عن أن ترامب رد برسالة أيضًا عن الحدث لأنصاره.

الرسالة جاء نصها: "هذه مسيرة انتصار الرئيس ترامب في اليوم السابق لتنصيبه الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، ويجب أن يكون الحشد هائلا".

تفاصيل مسيرة النصر

يذكر أن مسيرة النصر ستكون في منطقة مغلقة، لا سيما أن محاولة اغتيال ترامب السابقة جعلت المنظمين للفعاليات ينفذونها في المناطق المغلقة خوفًا من تكرر محاولة اغتياله، فيما سيكون المكان متسعًا لما يزيد على 20 ألف شخص.

مسيرة النصر لترامب

تشديدات أمنية في مسيرة النصر

ويجري تشديد الإجراءات الأمنية، إذ يعتبر تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدث وطني من الطراز الأول، حيث تخصص له أموالا فيدرالية، ويجرى فيه التعاون مع قوات إنفاذ القانون المحلية، وذلك حتى يظهر بأفضل صورة أمام دول العالم كافة.

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