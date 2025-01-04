حالة الطقس غداً الأحد.. تنويه هام من هيئة الأرصاد بشأن درجات الحرارة

حالة الطقس غداً الأحد 5 من يناير 2025.. نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً حيث نشهد حالة من التقلبات الجوية خلال 48 ساعة المقبلة، والتي تبدأ خلال الساعات القليلة القادمة على شمال غرب البلاد حيث تمتد إلى محافظة الإسكندرية وشمال الدلتا صباح الغد.

وهذا ما يناقشه الموجز في السطور التالية.

درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية

حالة الطقس غداً الأحد

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا جويا بشأن حالة الطقس غداً الأحد، حيث قد تم تصنيف 3 محافظات بمرتفعة الخطورة، وهي محافظة الإسكندرية- وكفر الشيخ- وأيضاً البحيرة، حيث تشهد تلك المحافظات عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر وبالإضافة إلى التزام المواطنين أماكنهم وأيضاً اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الظواهر الجوية المتوقعة الفترة المقبلة

حالة الطقس غداً الأحد معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضاً، ومائلة للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالإضافة إلى أنه شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، حيث يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية أيضاً.

وأوضحت خرائط الطقس عن 6 محافظات أخرى ولكنها تعد أقل خطورة وهى الشرقية- الدقهلية- والغربية- المنوفية- وأيضاً خليج العقبة- وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غداً الأحد

وتأتي درجات الحرارة غداً الأحد كالتالي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري غداً الأحد 22 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية غداً الأحد 20 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد غداً الأحد 24 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد غداً الأحد 27 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً الأحد بهذا العام 2025 بالشتاء

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