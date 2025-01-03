حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. انخفاض في درجات الحرارة وصقيع

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم ستشهد تغيرات ملحوظة في مختلف المناطق، حيث تستمر الأحوال الجوية في التأثر بالتقلبات الموسمية، من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على المناطق الشمالية، بينما يكون مائلاً للبرودة على المناطق الداخلية والمرتفعات.

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على فيس بوك، ويوضح الموجز التفاصيل بحسب ما جاء في بيان الأرصاد.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأشار البيان إلى أن حالة الطقس اليوم سيكون مائلًا للبرودة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما سيكون دافئًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

تفاصيل حالة طقس الجمعة

وعن حالة الطقس اليوم ليلاً وفي الصباح الباكر، لفتت الأصارد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة على معظم المناطق، وقد يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وبعض مناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة الطقس اليوم.. أما عن حالة البحر المتوسط، نوهت الأرصاد بأنه سيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج (1-1.5) متر، في حين يكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج (1-1.75) متر.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم الجمعة 3 يناير 2025

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر وهي على النحو التالي:

- الساحل الشمالي: من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.

- القاهرة والوجه البحري: يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 20 درجة مئوية والصغرى إلى 10 درجات مئوية.

- العريش: ستكون درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 8 درجات مئوية.

- السويس والإسماعيلية وبورسعيد: من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية في كل من هذه المدن.

-دمياط والزقازيق وطنطا والمنصورة وشبين الكوم وبنها ودمنهور وكفر الشيخ: متوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 18 و 19 درجة مئوية، والصغرى بين 10 و 11 درجة مئوية في هذه المدن.

- وادي النطرون والسلوم ومطروح والعلمين: يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية في هذه المناطق.

- رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم وشلاتين وحلايب وأبو رماد ورأس حدربة: ستتراوح درجة الحرارة العظمى بين 21 و 25 درجة مئوية، والصغرى بين 13 و 15 درجة مئوية في هذه المدن.

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