موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. يترقب ملايين المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الإعلان عن موعد صرف المعاش لشهر يناير 2025، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد أهم المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والفئات المستحقة.

ويهدف البرنامج إلى توفير دخل شهري ثابت يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم لذا زاد البحث عبر جوجل لمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

ويمكن للمستحقين صرف معاشاتهم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والمكاتب البريدية، حيث حددت وزارة التضامن موعد صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر، من جميع الأماكن المحددة لصرف الدعم النقدي.

معاش تكافل وكرامة

وعادةً ما يتم صرف معاش تكافل وكرامة في الأيام الأولى من كل شهر، ويتم الإعلان عن الجدول الزمني المحدد للصرف من قِبل الوزارة عبر القنوات الرسمية، وتُتاح المبالغ المالية للمستفيدين من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

زيادة المعاشات 2025

ويتم استحقاق معاش تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يناير بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فبراير الماضي، حيث تم إقرار زيادة المعاشات 2025 بـ 15% لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه؛ لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وبدأ تنفيذ هذا القرار خلال شهر مارس 2025، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2025- 2025 ولم يتم إصدار أي قرارات أخرى بشأن الزيادة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

وعلمًا بأنه يستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال هذا الشهر 5.2 مليون أسرة، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، وخلال السطور التالية الموجز يرصد لكم، الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها عنوان سكن المتقدم.

2- تقديم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- تقديم صورة من بطاقة التموين.

6- تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- تقديم مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

كما أتاحت وزارة التضامن أمام المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بطريقة سهلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنــا. اختيار برنامج تكافل وكرامة. اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة وكتابة الاسم رباعيًا. يقوم الفرد المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه. كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة. اضغط على كلمة استعلام. تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

صرف معاش تكافل وكرامة 2025

ويذكر أن الحكومة تواصل حرصها على توفير كافة التسهيلات والإجراءات لضمان وصول معاش تكافل وكرامة 2025 في موعده لمستحقيها بأسرع وقت ممكن وبأقل مجهود، مما يعكس التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

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