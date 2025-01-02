تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 والزيادة الجديدة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي مع بدء العام الجديد، جهودها في تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تستعد الوزارة لصرف كافة معاشات برنامج تكافل وكرامة لشهر يناير الجاري عام 2025.

معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول معاش تكافل وكرامة في السياق التالي.

زيادة في معاش تكافل وكرامة

يذكر أن معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة بنسبة 51% منذ فبراير الماضي 2024، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه سنويًا، ضمن سلسلة زيادة الدعم للمستحقين، ولم تصدر قرارات جديدة بزيادة المعاش هذا العام.



تكافل وكرامة

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2025



توفر وزارة التضامن الاجتماعي خطوات بسيطة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا، وذلك على النحو التالي:

• أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

• ثانيا: الضغط على خيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية

• ثالثا الضغط على خيار المستحق لمعاش تكافل وكرامة بعد الدخول على برنامج تكافل وكرامة

• رابعاً: يطلب منك برنامج تكافل وكرامة، إدخال الاسم الرباعي ورقم الهاتف الخاص بالمستحق.

• خامسا: تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه، ثم الضغط على كلمة "استعلام".

• الخطوة الأخيرة تظهر جميع البيانات المطلوبة بشكل واضح ومباشر.

موعد صرف معاشات يناير 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير الجاري، حيث يبدأ الصرف يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.

كما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، ضمان سهولة ومرونة في حصول المستفيدين على مستحقاتهم، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.



أماكن صرف معاش تكافل وكرامة



لتسهيل عملية الصرف على المستحقين، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خيارات متعددة للحصول على المعاش، وتشمل:

• فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

• ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.

تكافل وكرامة

كيفية التقديم في معاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة، إليك الخطوات التالية:

أولا: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

ثانيا: صور من شهادة الميلاد

ثالثا: وثائق اثبات لحالة الزواج أو الطلاق.

كما يجب تقديم شهادة طبية تثبت درجة الإعاقة، التي يجب أن تكون 50% أو أكثر، بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء والمستندات الأخرى اللازمة.



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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. الخطوات والأوراق المطلوبة