موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. يبحث الكثير من المواطنين عن تلك الكلمات البحثية التي تصدرت محرك جوجل العالمي خلال الساعات الماضية لرغبة العديد في معرفة التفاصيل كاملة.

وقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقعها الالكتروني للمواطنين خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطريقة بسيطة وبطريقة ميسرة.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ما هي مزايا كارت الخدمات المتكاملة؟

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يحمل كارت الخدمات المتكاملة الكثير جدًا من المزايا والتي تتيح لحاملها إنهاء الكثير من المعاملات الحكومية دون مواجهة أي صعوبات.

ويتيح كارت الخدمات المتكاملة كذلك لحامله الحصول على خدمات مجانية، وقد حددت الدولة عدد من الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

ما هي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة؟

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لا تحتاج منا الكثير من الجهد، بل كل ما يجب عليك فعله اتباع الخطوات التالية وذلك على النحو التالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

قم بتحديد استعلام طلبات.

- قم إدخال الرقم القومي الخاص بك أو الخاص بالمستفيد بكارت الخدمات المتكاملة.

- أنقر على زر بحث.

- على الفور سيظهر أمامك موقفك سواء بالقبول أو رفض الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، أو إذا كان الطلب قيد التنفيذ أو تم إرسال ملفك لوزارة المالية استعدادًا لإصدار الكارت.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة.

يستطيع حاملي كارت الخدمات المتكاملة الحصول على العديد من الخدمات الحكومية مجانًا مثل:

- استخراج البطاقة التموينية.

- التقديم على معاش تكافل وكرامة.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سيارات المعاقين.

وبجانب الخدمات السابقة يستفيد حاملي كارت الخدمات المتكاملة من الخدمات الطبية ووسائل المواصلات النقل العام وغيرها الكثير ولذلك يسعى الكثير للتقديم من أجل الاستفادة بالخدمات.

ما هي شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟



حددت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط التي يجب توافرها في من يريد الحصول على كارت الخدمات الكاملة وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- ألا يكون لديه دخل ثابت.

- لا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية أو عقارات مملكة.

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