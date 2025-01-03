توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة أسبوع بجميع المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة أسبوع بجميع المحافظ، بداية من غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، مؤكدًا ستمرار الأجواء الشتوية المائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، مع تكون الشبورة المائية.، ونشاط الرياح أحيانًا.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس لمدة أسبوع في مصر وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الجمعة 3 يناير 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة مائل للبرودة نهارًا علي أغلب الأنحاء، ومائل للدفء علي جنوب سيناء، وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 3 يناير 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 3 يناير 2025، بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 19 والصغري 10، والسواحل الشمالية العظمي 19 والصغري 8، وشمال الصعيد العظمي 20 والصغري 5، وجنوب الصعيد 25 والصغري 7.

حالة الطقس السبت 4 يناير 2025

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس السبت 4 يناير 2025، توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة مساءً علي مناطق من عرب البلاد علي فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 5 يناير والاثنين 6 يناير 2025

وبخصوص حالة الطقس الأحد 5 يناير والاثنين 6 يناير 2025، توقعت الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

حالة الطقس الثلاثاء 7 يناير والأربعاء 8 يناير 2025

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس الثلاثاء 7 يناير والأربعاء 8 يناير 2025، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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