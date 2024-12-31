حالة الطقس اليوم.. الجو ثلج في ليلة رأس السنة ونصائح مهمة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أظهرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم وحالة الطقس في ليلة رأس السنة، ومشيرة إلى استمرار سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أيضاً، حيث تمتد خفيفة على مناطق معينة من جنوب الوجه البحري على فترات مختلفة، لتسود أجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء ليلة رأس السنة، حيث تسجل سانت كاترين -1 تحت الصفر، وهذا ما سيرصده الموجز في هذا التقرير فيما يلي.

درجات الحرارة وحالة الطقس في ليلة رأس السنة

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد نهارًا على معظم الأنحاء، وأيضاً مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأيضاً شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء حيث يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية أيضاً.

حيث رصدت خرائط الطقس وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أيضاً، وتمتد بسيطة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات مختلفة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء، مما يرفع من الإحساس ببرودة حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الثلاثاء 18 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم الثلاثاء 18 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الثلاثاء 18 درجة والصغرى 06 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الثلاثاء 20 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

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