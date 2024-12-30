تعرف علي حالة الطقس اليوم الاثنين 30-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، أجواء شتوية مع استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال البلاد يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 وغدا الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، مع اضطراب الملاحة البحرية على (مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ ) وسرعة الرياح من (40-60كم/س) وارتفاع الموج من (2.5-3.5) متر.

حالة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة علي فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي مأغلب الأنحاء تصل سرعتها (35 كم / ساعة) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 31 ديسمبر بالساعات

وبخصوص حالة الطقس غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، فتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًَا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري علي فترات مقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط رياح علي كافة الأنحاء علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 18 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 11، وشمال الصعيد العظمي 18 والصغري 6، وجنوب الصعيد 20 والصغري 9.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء الشتوية شديدة الباردة يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في مصر

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية الشتاء، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

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