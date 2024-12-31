شبورة مائية وبرد قارص.. حالة الطقس غداً الأربعاء

ننشرتوقعات خبراء الأرصاد فيما يتعلق بـ حالة الطقس غدًا الأربعاء أول أيام شهر يناير في العام الجديد 2025.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد وحالة الطقس في 1 يناير، مشيرة إلى استمرار سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات مختلفة، وأيضاً انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتسود أجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء.

كما تتكون أيضاً الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة وأيضاً القريبة من المسطحات المائية، وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير.

درجات الحرارة في محافظات مصر

ظواهر جوية خطيرة تضرب البلاد غداً

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء حيث يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء أيضاً ومناطق من الصحراء الغربية.

حيث رصدت خرائط الطقس فرصاً لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات مختلفة.

وأضافت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء، مما يرفع من نسبة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة وبالإضافة إلى ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأيضاً ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر غداً الأربعاء

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء 19 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم الأربعاء 19 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الأربعاء 20 درجة والصغرى 06 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الأربعاء 22 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً الأربعاء

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