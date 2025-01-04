حالة الطقس في مصر اليوم السبت 4-1-2025 ودرجات الحرارة.. أجواء شديدة البرودة

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تصاحبها أجواء شديدة البرودة علي أغلب الأنحاء، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 وغدا الأحد الموافق 5 يناير 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 4-1-2025

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت معتدل نهارًا علي أغلب الأنحاء مائل للدفء علي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح) علي فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة وارتفاع الموج من 0.5: 1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطق من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 5 يناير بالساعات

وفيما يتعلق بـ ـحالة الطقس غدا الأحد 5 يناير 2025، فتوقعت الأرصاد استمرارالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والطقس شديد البرودة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح علي أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5 يناير 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 21 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 21 والصغري 6، وجنوب الصعيد 24 والصغري 10.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة علي السواحل الشمالية والوجه البحري علي فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية فصل الشتاء، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

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