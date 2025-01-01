حالة الطقس اليوم الأربعاء.. تقلبات جوية شديدة في مستهل العام الجديد

حالة الطقس اليوم.. توضح هيئة الأرصاد الجوية أن يسود مصر اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأيضاً مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهذا ما سيناقشه الموجز في هذا التقرير.

درجات الحرارة والظواهر الجوية

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

-وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور خاص بها على حسابها الرسمي على فيسبوك، أن تكون حالة الطقس شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، حيث يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء أيضاً ومناطق من الصحراء الغربية.

-أمطار خفيفة: وهي متوقعة على فترات مختلفة على السواحل الشمالية الغربية والإسكندرية.

-أمطار خفيفة إلى متوسطة: حيث قد تحدث على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

-شبورة مائية: يمكن أن تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الأربعاء 19 درجة والصغرى 11 درجات مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الوجه البحري ومدن القناة اليوم الأربعاء 18 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية والإسكندرية اليوم الأربعاء 19 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية اليوم الأربعاء 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر اليوم الأربعاء 22 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الأربعاء 19 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

ووصلت درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الأربعاء 22 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

نصائح للمواطنين من هيئة الأرصاد الجوية

-إحرصوا على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر أيضاً.

-ويجب عليكم توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار لتجنب الانزلاق.

-وأيضاً يلزم حماية المزروعات في المناطق المتوقع تعرضها للصقيع.

-ويرجى منكم متابعة التحديثات المستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أجل الحصول على أحدث المعلومات حول حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

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