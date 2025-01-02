حالة الطقس اليوم الخميس 2-1-2025.. مائل للبرودة ونشاط رياح علي جنوب الصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، مؤكدة استقرار الأحوال الجوية علي أغلب أنحاء البلاد، وانحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس مائل للبرودة نهارًا علي أغلب الأنحاء، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 19 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 18 والصغري 9، وشمال الصعيد العظمي 20 والصغري 5، وجنوب الصعيد 24 والصغري 10.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء المائلة للبرودة والتي قد تصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، يصاحب ذلك نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة وقد تكون متوسطة بداية من الأسبوع القادم.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية فصل الشتاء، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح، وسقوط الأمطار التي تختلف شدتها يوميًا علي السواحل الشمالية.

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