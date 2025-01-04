آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت.. مرتب 200 ألف جنيه وسكن مجاني

آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت.. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول تلك الكلمات البحثية التي يرغب الكثير من الشباب التعرف على التفاصيل الكاملة،

وفي هذا الصدد، فقد سبق وأعلنت وزارة العمل، تلقي طلبات التقديم على الوظائف الطبية والتي تشمل 10 وظائف شاغرة بدولة الكويت، ضمن عدد من التخصصات الطبية، حيث توفر فرص عمل مميزة برواتب مغرية تصل إلى 200 ألف جنيه شهريًا، مع توفير سكن مجاني ومزايا إضافية أخرى.

الموجز يسلط الضوء عبر التقرير التالي عن تفاصيل آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت.

آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت

من ناحيته، كشف عن وزير العمل محمد جبران، في تصريحات سابقة له، آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت، مشيرًا إلى هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي الخارجية وقد تم توفير هذه الفرص من خلال مكتب التمثيل العمالي في الكويت بقيادة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت

وقال إن آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت الأربعاء 8 يناير 2025، لذا يمكن للراغبين في التقديم حتى الآن إرسال بياناتهم عبر رقم الواتساب 01128467948.

علمًا بأن الرواتب تتراوح بين 3500 إلى 4000 دولار شهريًا (ما يعادل حوالي 203,000 جنيه مصري)، وتشمل السكن المجاني، وتذكرة سفر سنوية.

وإليكم التخصصات المطلوبة في وظائف الكويت 2025 وهي كالتالي:

التخصصات المطلوبة في وظائف الكويت 2025

5 أطباء تخصص تجميل وفيلر (Dermatology and Cosmetology).

3 أطباء تخصص عام.

2 أطباء تخصص أسنان.

أما بالنسبة لـ شروط التقديم في وظائف الكويت 2025 فهي كالتالي:

شروط التقديم في وظائف الكويت 2025

العمر 35 عامًا فأكثر (للجنسين).

اجتياز اختبار Biometrics.

اجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية.

خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.

آخر موعد للتقديم على الوظائف بالكويت

اعتماد الشهادات العلمية من:

وزارة التعليم العالي المصرية.

وزارة الخارجية المصرية.

سفارة دولة الكويت.

تنسيق مع التمثيل العمالي

علمًا بأن هذه الفرص تأتي في إطار الحاجة إلى العمالة الماهرة في عدد من التخصصات الحيوية، وسط منافسة قوية بين المتقدمين للاستفادة من هذه العروض المغرية، ومن المهم للمقبلين على التقديم متابعة التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

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