فرص عمل للشباب في التجمع .. وظائف مهندسين ومندوبي مبيعات بفرص مميزة

في ظل الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل للشباب، أعلنت العديد من الشركات عن توفر وظائف جديدة في مختلف المجالات، من بينها وظائف للمهندسين ومندوبي المبيعات في منطقة التجمع، هذه الفرص تهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل مناسبة وتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في تعزيزالاقتصاد الوطني.

وفي هذا التقرير، يقدم لكم الموجز رابط وطريقة التقديم على هذه الوظائف، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة والشروط المطلوبة.

وتطلب الشركة من المتقدمين للحصول على وظيفة "مهندس سلامة" الشروط التالية:

خبرة عملية متوسطة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد. إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس. مؤهل عالي من كلية الهندسة.

وتشمل الوظيفة الشباب من الجنسين، مما يوفر فرصة عمل متكافئة للذكور والإناث على حد سواء، وهذه المتطلبات تهدف إلى ضمان قدرة الموظف على أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وجودة عالية في بيئة العمل ، وتتميز فرصة العمل المتاحة بتوفير تأمين صحي.

طرق التقديم:

للتقديم على وظيفة مهندس سلامة، يمكن للراغبين في التقديم ملء الاستمارة عبر اللينك .

مندوب مبيعات خارجية

تطلب إحدى شركات الصناعة والتجارة بمدينة العبور شبابًا للعمل بمهنة مندوب مبيعات خارجية. يشترط أن يكون المتقدم يمتلك مهارات تواصل جيدة ولباقة في التعامل مع العملاء، وأن يتراوح عمره من 22 سنة، وحتى 30 سنة، وكما لا يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال المبيعات، وسيتم تحديد الراتب بناءً على المقابلة الشخصية وفقًا للخبرة والكفاءة.

وتتميز فرصة العمل المتاحة،بتوفير بدل تغذية (وجبة)، ويحتسب الوقت الإضافي، وتوفير مواصلات وبدل مواصلات، وتأمينات صحية، وتأمينات اجتماعية.

المهام المطلوبة لمندوب المبيعات الخارجية

ترويج وبيع المنتجات:

مسؤول عن بيع وترويج منتجات الشركة للعملاء الحاليين.

تسجيل المعاملات البيعية:

توثيق كافة المعاملات البيعية في السجلات التي تحددها الشركة.

جذب العملاء الجدد:

البحث عن عملاء جدد وفقًا للسياسات المحددة من قبل الشركة.

تحقيق الأهداف البيعية:

العمل على الوصول للأهداف البيعية المحددة.

التجهيز المسبق للمستندات:

تحضير أي أوراق أو مستندات يحتاجها العميل لإتمام الاتفاقات وإبرام العقود.

شرح المنتجات والخدمات:

تقديم شرح تفصيلي للمنتجات والخدمات، وتشجيع العملاء على اقتنائها.

حل مشاكل العملاء:

الاهتمام بمشاكل العملاء ومساعدتهم في حلها، ونقل الشكاوى والاقتراحات لإدارة الشركة.

بناء علاقات مع العملاء:

التواصل الدائم وبناء علاقات جيدة مع العملاء الحاليين والمحتملين.

إعداد خطط العمل:

إعداد خطط عمل واضحة (يومية/أسبوعية/شهرية) وتحسينها بانتظام.

وتعد هذه المهام جزءًا من الدور الأساسي لمندوب المبيعات الخارجية، الذي يسهم في تعزيز وجود الشركة في السوق وتحقيق النجاح البيعي.

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