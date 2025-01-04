طرق الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح

طرق الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج… يحتفل الكثير من المسلمين بـ ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي شهدت معجزة ثابتة في القرأن الكريم قال تعالى في سورة الإسراء: "سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

طرق الإحتفال بليلة سراء والمعراج، وقد يأتي بعض الأشخاص بأفعال لم ترد في ديينا في هذه الليلة كنوع من أنواع الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج، لذا أوضحت دار الإفتاء المصرية طرق الاحتفال باليلة الإسراء والمعراج.

دار الإفتاء

ويوضح الموجز في السطور التالية ما جاء في فتوى دار الإفتاء حول طرق الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

متى تبدأ وتنتهي ليلة الإسراء والمعراج؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم 26 رجب هـ الموافق وتنتهي فجر 27 رجب.

طرق الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

طرق الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وقد أوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها طرق الاحتفال باليلة الإسراء والمعراج مشيرة إلى أنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أنه يجوز إحياء ليلة الإسراء والمعراج كذلك بالطاعة والعبادات وقالت: يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات.

وأوضحت الدار أن هناك طاعات أو طرق يمكن من خلالها إحياء ليلة الإسراء والمعراج ومن أبرزها الآتي:

- إطعام الطعام.

- إخراج الصدقات.

- السعي على حوائج الناس.

- الإكثار من الذكر والاستغفار.

هل يجوز الصيام ليلة الإسراء والمعراج؟

وعن حكم الصيام في ليلة الإسراء والمعراج ومدى جواز ذلك كنوع من الاحتفال باليلة المباركة تابعت الدار: لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، ومن يريد الصيام يكون يوم الخميس القادم".

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