فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه.. فرص للطاعة والتقرب إلى الله

يعتبر شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي خصها الله سبحانه وتعالى بمزايا عظيمة، ويعتبر من أشهر العبادة والطاعات في السنة الهجرية ،وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تذكر فضل هذا الشهر، وقد أوصى فيه العلماء المسلمين بالاجتهاد في العبادة، من صيام وقيام وصلاة نافلة، لما له من بركة وثواب عظيم.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم الموجز فضل شهر رجب وأهم الأعمال المستحبة التي يمكن للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام المباركة.

ماذا تفعل في أول ليلة من رجب؟

وفي هذا السياق، أوضح مفتي الديار المصرية السابق الدكتور شوقي علام، أن إحياء أول ليلة من رجب بالقيام والطاعة يعد من الأعمال المستحبة، مؤكدًا أنه يُستحب الإكثار من الدعاء فيها، حيث تكون الدعوات فيها مستجابة بإذن الله. كما أشار إلى أن المسلم قد ينال ما يرجو من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، فيفضل للمؤمن أن يغتنم هذه الفرصة في الدعاء والتضرع إلى الله، راجيًا منه القبول والرحمة.

الأعمال المستحبة في شهر رجب

وفيما يتعلق بالحديث عن فضل شهر رجب، أكد الدكتور أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف، أن شهر رجب يعد من الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بالتعظيم، وهو فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله بالطاعات. وأشار في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى الأعمال المستحبة في هذا الشهر المبارك، ومن أبرزها:

التوبة والاستغفار:

بما أن رجب من الأشهر الحرم، ينبغي على المسلم أن يجتهد في التوبة والابتعاد عن الذنوب.

الصيام:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام الأيام في الأشهر الحرم، ويُستحب للمسلم أن يصوم ما استطاع من أيام هذا الشهر تقربًا إلى الله.

الصدقة:

تُضاعف الأجور في الأشهر الحرم، مما يجعل الصدقة من الأعمال المحببة في شهر رجب.

الإكثار من الذكر:

من أبرز أعمال تعظيم هذا الشهر هو الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم، مما يقرب المسلم من ربه ويزيد من حسناته.

وقد ورد في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة: « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ».

يعتبر شهر رجب بداية لشهر من الأشهرالحرم التي يسعى فيها المسلم للاستفادة من فضائل الأعمال المستحبة والمغفرة من الله عز وجل.

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