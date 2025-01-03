ماحكم صيام القضاء في شهر رجب المبارك.. صيام شهر رمضان

صيام القضاء.. لا يفصل المسلمون عن شهر رمضان سوى أقل من 60 يوماً فقط، وإلاّ أنّ بعض المسلمين لديهم صيام قضاء من الشهر الكريم لعام 2024، وبما أنّ شهر رجب يعد أحد الأشهر الحرم التي يفضل فيها الصيام، لذلك يتردد دائماً سؤال حول هل يجوز صيام القضاء في شهر رجب؟ وهذا ما سوف يعرضه الموجز في هذا التقرير.

حكم صلاة القضاء في شهر رجب

ماحكم صيام القضاء في شهر رجب؟

وأجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، عن هذا السؤال قائلاً إنّه يجوز صيام قضاء شهر رمضان فى شهر رجب، ولكن أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ الصوم في أي من شهر رجب هو جائز ولا حرج فيه، وذلك لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ومشيرة إلى أنّه لم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، ومن المقرر شرعًا أنّ «الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال»، حيث لا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين؛ وذلك بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

الأعمال المفضلة في شهر رجب المبارك

1- التوبة والاستغفار: وكونه شهرًا حرامًا، يلزم على المسلم أن يجتهد في التوبة والابتعاد عن الذنوب.

2- وأيضاً الصيام: حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يحرص على الصيام في الأشهر الحرم، حيث يُستحب للمسلم أن يصوم ما استطاع من أيام هذا الشهر؛ وذلك اقتداءً بسنته.

3- والصدقة: حيث تعد الصدقة في الأشهر الحرم مضاعفة في الأجر، وهي من الأعمال التي يُحث عليها في شهر رجب.

4- وأيضاً الإكثار من الذكر: حيث أن تعظيم الشهر يتحقق بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم.

وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بالتعظيم، كما جاء في قوله عز وجل في سورة التوبة «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ»، وهذه الأشهر الحرم تشمل ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث النبوية والتي أوضح بها فضل شهر رجب والأعمال المفضلة فيها.

أهمية أدعية شهر رجب المبارك

-"اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة".

-"يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ، وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمَةً، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا، وَجَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ، وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ".

-"اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ".

-"اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ".

-"اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ".

-"يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون".

-"اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه".

-"اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت".

صيام شهر رجب المبارك

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