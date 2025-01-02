هل أداء العمرة في شهر رجب سنة عن النبي؟.. أزهري يوضح

أداء العمرة في شهر رجب سنة.. .يحرص أغلب المسلمين على تحري مواسم الخير، والإكثار من الطاعات خلالها، ويعتبر شهر رجب هو بداية مواسم، وقد يعتقد أن لأداء العمرة خلال شهر رجب فضل أو أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي الشرع في ذلك؟.

شهر رجب

حكم أداء العمرة في شهر رجب

هل أداء العمرة في شهر رجب سنة عن النبي؟، هذا السؤال أجاب عنه الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويستعرض الموجز نص إجابته.

أداء العمرة في شهر رجب سُنة، وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد الشحات أنه لا يوجد دليل شرعي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن لعمرة رجب فضلًا أو ترغيبًا.

أداء العمرة في شهر رجب سنة، وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلك اعتمر خلال شهر رجب، مؤكدًا بأن ذلك يبرهن على أن أداء مناسك العمرة في رجب لم تكن سنة عن رسول الله وأن هذا الاعتقاد غير صحيح شرعًا.

هل اعتمر رسول الله في شهر رجب؟

وذكر محمد الشحات في إجابته ما جاء في حديث الإمامان مسلم والبخاري وما قالته السيدة عائشة: "ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط".

وأضاف: وذكر مجاهد: "دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد. فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة.

فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمرٍ، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرٍ إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط".

وجه الدكتور محمد الشحات جموع المسلمين بعدم الانسياق وراء المعتقدات الخاطئة، وعدم الانسياق وراء معتقدات لم تثبت هن رسول الله صلى الله وعليه وسلم، مشددًا على أهمية الاعتماد على الثوابت الشرعية والنصوص الصحيحة في تحديد الأحكام، والرجوع إلى أهل الذكر في ذلك الأمور الشرعية.

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