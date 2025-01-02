موعد بداية شهر رمضان 2025.. اعرف كم تبقى على بداية الشهر الكريم
شهر رمضان 2025.. مع قرب حلول شهر رمضان 2025، يبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم بالتحضير لاستقبال هذا الشهر الفضيل، الذي يحمل في طياته فرصًا للتقرب إلى الله والتوبة.
وتعتبر مسألة تحديد بداية رمضان من الأمور التي تشغل الكثيرين، حيث يعد هذا الشهر وقتًا للعبادة والصيام، وفرصة لتعزيز الروحانية، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد بداية شهر رمضان 2025.
موعد بداية شهر رمضان 2025
طبقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر الشهر لمدة 29 أو 30 يومًا حسب رؤية الهلال، مما يعني أنه يتبقى حوالي 60 يومًا فقط لاستقبال هذا الشهر الكريم.
استطلاع هلال شهر رمضان 2025
سيتم تأكيد بداية شهر رمضان بعد استطلاع هلاله في 29 من شهر شعبان 1446هـ، حيث تعتمد العديد من الدول العربية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.
عدد الأيام المتبقية لبداية شهر رمضان 2025
وبحسب الحسابات الفلكية، يتبقى 58 يومًا فقط على بداية شهر رمضان 2025، ويعتبر شهر رمضان من أعظم الأشهر في السنة الهجرية، حيث يأتي في الشهر التاسع ويتميز بفضائله العظيمة، ويعد صيامه أحد أركان الإسلام الأساسية التي يجب على المسلمين الالتزام بها.
موعد إجازة عيد الفطر 2025
من المتوقع أن يكون عيد الفطر في 30 مارس 2025 (2 شوال 1446 هـ)، وفقًا للحسابات الفلكية. ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن عدد أيام الإجازة المقررة للاحتفال بالعيد.
دعاء شهر رمضان
- اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا.
- اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين، وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.
- اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين.
- اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.
- اللهم اجعلني من المستغفرين ومن عبادك الطائعين يا الله.
- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نوم الغافلين، واغفر لي فيه يا إله العالمين.
- أشهدك يا الله أنك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك.
- اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطامحين.
- اللهم حبب إليّ الإحسان، وكره إليّ الفسوق والعصيان، وحرّم عليّ سخَطَك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
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