تعرف على موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025.. فاضل كام يوم؟

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025.. مع اقتراب العام الجديد 2025، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن موعد بداية شهر رمضان 2025، حيث تزداد التساؤلات حول بداية الشهر الكريم الذي يتميز بروحانياته وطقوسه الدينية الخاصة.

كما يهتم الكثيرون بمعرفة مواعيد الإجازات المرتبطة بشهر رمضان 2025، مع قرب حلول الشهر الفضيل في الأيام القادمة، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025.

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

موعد بداية شهر رمضان 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، مع احتمالية أن يستمر الشهر الكريم لمدة 29 أو 30 يومًا.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان

لن يتم التأكيد على بداية شهر رمضان إلا بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، من المقرر أن يتم الاستطلاع في 29 شعبان 1446هـ، حيث تعتمد العديد من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية، و يولد هلال شهر رمضان 1446 هـ مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير 2025 (يوم الرؤية).

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى الهلال في باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 34 إلى 37 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيظل الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 20 إلى 44 دقيقة. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025 هو غرة شهر رمضان المبارك فلكياً.عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2025

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2025

وفقًا للتوقعات الفلكية، يتبقى أقل من 65 يومًا على بداية شهر رمضان لعام 2025، حيث يُنتظر حلول الشهر الفضيل في بداية شهر مارس.عات الفلكية، يتبقى أقل من 65 يومًا على بداية شهر رمضان لعام 2025، حيث يُنتظر حلول الشهر الفضيل في بداية شهر مارس.

شهر رمضان 2025

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة الهجرية، وقد فضّله الله تعالى على باقي الأشهر، حيث يعدّ صيامه فريضة على كل مسلم، كما جاء في قوله تعالى: "شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ." (البقرة: 185)

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

اقرأ أيضا:

موعد بداية شهر رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

موعد بداية شهر رمضان 2025.. وأفضل الأدعية المستجابة في الشهر الكريم