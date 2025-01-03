حكم إفطار الحامل في رمضان.. البحوث الإسلامية بالأزهر يوضح

حكم إفطار الحامل في رمضان.. سؤال يطرح كثيرًا وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، وقد أوضح أهل العلم ذلك المسألة وأجابوا عنها، ويستعرض الموجز بعض إجابات الفقهاء في هذه المسألة.

هل يجوز للحوامل الإفطار في رمضان وعدم القضاء؟

سؤال هل يجوز للحامل الإفطار في رمضان وعدم القضاء، أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في وقت سابق ردًا على سؤال وردها من أحد الأشخاص يسأل عن حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان.

حكم إفطار الحامل في رمضان

حكم إفطار الحامل في رمضان، وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بأنه إذا كانت المرأة حاملًا أو ترضع طفلًا وكان الصيام يشكل عبئًا عليهما، فإن حكمهما في الصيام يكون كحكم المريض.

حكم إفطار الحامل في رمضان



وتابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إجابته حول حكم إفطار الحامل في رمضان، مؤكدا أنه يجوز للمرضع أو الحامل الإفطار خلال شهر رمضان، مشير إلى أن عليهما بعد ذلك أن يقضيا الأيام التي أفطرتاها إذا استطاعتا ذلك



وذكرت لجنة الفتوى مستشهدة بقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

وأشارت إلى أن الأصل في حالة المرضع أو الحامل هو وجوب القضاء، وهذا هو الرأي الأكثر قبولاً.

هل يجوز للمرأة أن لا تقضي ما عليها من صيام؟

وتابع مجمع البحوث الإسلامية بشأن عدم القضاء وهل يجوز أم لا، إنه إذا كان القضاء يشكل عبئًا عليهما، فلهما أن يتبعا رأي من يرى أن عليهما دفع الفدية فقط، وهذا ما اعتمده بعض الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

وفي السياق ردت دار الإفتاء على سؤال وردها حول ما حكم الشرع في من أفطرت بسبب الحمل بناء على قرار من الطبيب.

هل يجوز للحامل أن تفطر في رمضان بقرار من الطبيب

وقالت الدار في فتواها: يجوز للحامل في هذه الحالة أن تُفطر، مع التأكيد عليها بأن تُقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام.

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