امساكية شهر رمضان 2025 وموعد رؤية هلال الشهر الكريم .. تفاصيل

امساكية شهر رمضان 2025.. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، أن هلال شهر رمضان لعام 1446 هجريًا سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل فجر يوم الجمعة 28 فبراير 2025، وهو يوم الرؤية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



امساكية شهر رمضان 2025

وفقاً للحسابات الفلكية، تم تحديد امساكية شهر رمضان لعام 1446 هـ على النحو التالي:

- يوم السبت 1 مارس، الذي يوافق 1 رمضان، ستكون ساعات الصوم حوالي 13 ساعة و 20 دقيقة، ويبدأ السحور في الساعة 2:34، والإمساك في الساعة 4:34، والفجر في الساعة 4:54، والشروق في الساعة 6:21، والظهر في الساعة 12:07، والعصر في الساعة 3:25، والمغرب في الساعة 5:54، والعشاء في الساعة 7:11، ستزداد مدة الصيام بمقدار دقيقتين يومياً.

- يوم السبت 15 مارس، الذي يوافق 15 رمضان، ستصل مدة الصيام إلى 13 ساعة و 45 دقيقة، يبدأ السحور في الساعة 2:18، والإمساك في الساعة 4:18، والفجر في الساعة 4:38، والشروق في الساعة 6:05، والظهر في الساعة 12:04، والعصر في الساعة 3:29، والمغرب في الساعة 6:03، والعشاء في الساعة 7:21، ستستمر إضافة دقيقتين يومياً على مدة الصيام.

- يوم السبت 29 مارس، الذي يوافق 29 رمضان، ستكون مدة الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، يبدأ السحور في الساعة 2:00، والإمساك في الساعة 4:00، والفجر في الساعة 4:20، والشروق في الساعة 5:48، والظهر في الساعة 12:00، والعصر في الساعة 3:30، والمغرب في الساعة 6:12، والعشاء في الساعة 7:30.

وبحسب هذه الحسابات، سيظل الهلال الجديد في السماء لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة، و37 دقيقة في القاهرة، بينما سيتراوح الوقت الذي يبقى فيه الهلال في باقي محافظات مصر بين 34 و37 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يتراوح الوقت بين 20 و44 دقيقة، باستثناء جاكرتا التي سيغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

غرة شهر رمضان لعام 1446

غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريًا ستكون فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025، كما سيُرفع أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان في الساعة 5:54 مساءً، بينما سيُرفع في آخر أيام الشهر، يوم 29 رمضان، في الساعة 6:12 مساءً، ويُتوقع أن يكون متوسط ساعات الصيام في الشهر الكريم 14 ساعة.

شهر رمضان

موعد بداية شهر شعبان

وفيما يخص شهر شعبان، أشار الدليل الفلكي إلى أن هلال شهر شعبان 1446 هجريًا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 من رجب 1446 هجريًا، الموافق 29 يناير 2025.

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