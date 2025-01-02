مسلسلات رمضان 2025 الخليجية.. دراما وقصص متنوعة وتنافس قوي

يترقب عشاق الدراما الخليجية، مسلسلات رمضان 2025، حيث من المقرر عرض قصص مميزة وواقعية مليئة بالتحديات، بالإضافة إلى المحتوى الكوميدي والدراما الاجتماعية والأكشن لتلبية كافة الأذواق.

مسلسلات شهر رمضان الخليجية

مع اقتراب شهر رمضان، يرصد الموجز أبرز مسلسلات رمضان الخليجية في عام 2025.

مسلسلات رمضان الخليجية

مسلسل "أبو البنات"

يعرض مسلسل "أبو البنات" في رمضان 2025، الذي تدور أحداثه حول قصة أب يحاول العمل على حسن تربية بناته في زمن ملئ بالتحديات والاختلافات مع تطور الأجيال.

المسلسل من بطولة إبراهيم الحربي، وشيماء علي، وهبة الدري، ومرام البلوشي، تأليف محمد خالد النشمي وإخراج محمد القفاص.

مسلسل "أفكار أمي"

يعرض مسلسل أفكار أمي في رمضان 2025 بطولة حياة الفهد، وتتناول الأحداث حول الصراعات الأسرية الناتجة عن سيطرة الأم على أبنائها.

المسلسل من بطولة حياة الفهد، زهرة الخرجي، وشيماء علي، وريم أرحمة، تأليف باسل الروضان ومن إخراج باسل الخطيب.

مسلسل أفكار أمي

مسلسل "للمعاريس فقط"

يعرض مسلسل للمعاريس فقط في رمضان 2025، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول العلاقة بين أم مهووسة بمظهرها وابنتها التي تعاني انتقادات مستمرة.

المسلسل من بطولة هيا عبد السلام، وبشار الشطي، وشهاب حاجية.

مسلسل للمعاريس فقط

مسلسل "شرف العائلة"

يعرض مسلسل "شرف العائلة" في رمضان 2025، ويعود العمل إلى جذور القيم الخليجية الأصيلة، والمبادئ التي كانت تشكل أساس العائلات قديماً، في مواجهة تحديات الحاضر.

مسلسل "بيت الحمولة"

يروي مسلسل "بيت الحمولة" قصة "جميلة"، المرأة القوية التي تحاول لم شمل عائلتها بعد أزمات عديدة.

يضم العمل كل من: إلهام الفضالة وليالي دهراب، من تأليف جميلة جمعة وإخراج سائد بشير الهواري.

مسلسل "أم أربعة وأربعين"

يحكي مسلسل "أم أربعة وأربعين" قضايا اجتماعية مثيرة، ويضم العمل نخبة من النجوم الخليجيين أبرزهم فاطمة الصفي وسمية الخشاب وجومانا مراد، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح.

مسلسل "صيف 99"



من المقرر عرض مسلسل "صيف 99" في رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل كل من: هدى حسين ويعقوب عبد الله.

مسلسل "سدف"

مسلسل "سدف" يروي قصة شابة شجاعة تسعى لكشف غموض وفاة شقيقتها، بمساعدة محقق شرطة.

العمل من بطولة بثينة الرئيسي وعبد الرحمن العقل.

مسلسل "مسح ما سبق"

يتناول مسلسل "مسح ما سبق" حادثة قتل غامضة تقلب حياة طبيبة شهيرة رأساً على عقب، وهو من الأعمال القصيرة المكونة من 10 حلقات فقط.

العمل من بطولة إلهام الفضالة وعبد الرحمن العقل، ومن تأليف علي شمس وإخراج باسم شعبو.



مسلسل مسح ما سبق

اقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025.. الأكشن يسيطر على السباق الدرامي

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2025.. دراما شيقة ومنافسة قوية بين كبار النجوم