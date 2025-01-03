فضل شهر رجب 2025.. هل خصه رسول الله بصيام أو عبادة؟

يعتبر شهر رجب 2025 من الأشهر الحرم، والتي لها مكانة عظيمة في الإسلام، وقد ذكر رب العزة في كتابه الكريم نصوص قرآنية تدعونا لتعظيم هذه الأشهر بوجه عام والتي منها شهر رجب، فقد قال تعالى: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم".

ويوضح الموجز في السطور التالية فضل شهر رجب 2025، وهل كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

فضل شهر رجب 2025

هل لشهر رجب فضل عن باقي الشهور؟

وفي السياق ذاته، أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن سؤال ما هو فضل شهر رجب 2025؟ بـ: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب حديث. بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب.



وقال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب 2025 ولا صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة.

ما هو فضل الأشهر الحرم؟

ويمكن تعظيم فضل شهر رجب 2025 لكونه أحد الأشهر الأربعة الحرم، والتي ذكرت في القرأن الكريم، ونهى الله فيها عن الظلم حيث أمرنا الله في الآية 2 من سورة المائدة بعدم ظلم أنفسنا في هذه الأشهر حيث جاء في الآية: "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام"، أي لا تحلوا محرمات الله التي أمركم الله بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها، فالنهي يشمل فعل القبيح ويشمل اعتقاده.

ضرورة تعظيم الأشهر الحرم

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - فينبغي مراعاة حرمة هذه الأشهر لما خصها الله به من المنزلة والحذر من الوقوع في المعاصي والآثام تقديرا لما لها من حرمة، ولأن المعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي حرّمه الله؛ ولذلك حذرنا الله في الآية السابقة من ظلم النفس فيها مع أنه - أي ظلم النفس ويشمل المعاصي- يحرم في جميع الشهور.

اقرأ أيضًا:

فضل الدعاء بشهر رجب المبارك.. ماهي أفضل العبادات في هذا الشهر الكريم؟

3 عبادات في شهر رجب علينا الإكثار منها.. يوضحهم علي جمعة