بعد العودة من الإجازة.. سعر الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع

استقر سعر الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث حافظ على مستوياته أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر.

ووفقًا لأحدث البيانات، التي يرصدها لكم الموجز، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.72 جنيهًا للشراء و50.82 جنيهًا للبيع. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الدولار نفس السعر 50.72 جنيهًا للشراء و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.70 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر اليورو اليوم: سجل 52.33 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: بلغ 63.04 جنيهًا.

سعر اليوان الصيني اليوم: وصل إلى 6.93 جنيهًا.

سعر الفرنك السويسري اليوم: استقر عند 55.85 جنيهًا.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: بلغ 7.01 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم: بلغ 164.60 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم: سجل 13.51 جنيهًا.

سعر الدينار الأردني اليوم: بلغ 71.54 جنيهًا.

سعر الدينار البحريني اليوم: وصل إلى 134.70 جنيهًا.

سعر الريال القطري اليوم: سجل 13.92 جنيهًا.

سعر الريال العماني اليوم: بلغ 131.90 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: وصل إلى 13.82 جنيهًا.

سعر الكرونة السويدية اليوم: بلغ 4.57 جنيهًا.

سعر الكرونة النرويجية اليوم: سجل 4.47 جنيهًا.

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