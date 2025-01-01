تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-1 2025 في البنوك المصرية الآن

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي.. شهد سعر الدولار حالة من التراجع الطفيف داخل البنوك المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، على الرغم من الارتفاع الطفيف في سعره عالميًا.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم، الأربعاء 1 يناير 2025، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.7707 جنيه للشراء، و50.9069 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي إلى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.78 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار في بنك CIB 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

جاءت أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 52.8472 جنيه للشراء، و52.9992 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.6411 جنيه للشراء، و63.8475 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9555 جنيه للشراء، و6.9742 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.0878 جنيه للشراء، و56.2508 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 7.0868 جنيه للشراء، و7.1065 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.749 جنيه للشراء، و165.2447 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5154 جنيه للشراء، و13.5553 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.508 جنيه للشراء، و71.8213 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.5275 جنيه للشراء، و135.0317 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم: 13.925 جنيه للشراء، و13.9682 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم: 131.8206 جنيه للشراء، و132.2636 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.8212 جنيه للشراء، و13.862 جنيه للبيع.

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