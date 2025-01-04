العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم السبت 4 يناير 2025

سعر الدولار اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الدولار اليوم السبت 4 يناير 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

رصدت جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4 يناير 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.70 جنيهًا للشراء، و50.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.75 جنيهًا للشراء، و50.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.80 جنيهًا للشراء، و50.90 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الدولار في بنك SAIB إلى 50.73 جنيهًا للشراء، و50.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 50.73 جنيهًا للشراء، و50.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.72 جنيهًا للشراء، و50.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

استقر سعر الدولار في بنك CIB عند 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.72 جنيهًا للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر اليورو اليوم: سجل 52.33 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: بلغ 63.04 جنيهًا.

سعر اليوان الصيني اليوم: وصل إلى 6.93 جنيهًا.

سعر الفرنك السويسري اليوم: استقر عند 55.85 جنيهًا.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: بلغ 7.01 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم: بلغ 164.60 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم: سجل 13.51 جنيهًا.

سعر الدينار الأردني اليوم: بلغ 71.54 جنيهًا.

سعر الدينار البحريني اليوم: وصل إلى 134.70 جنيهًا.

سعر الريال القطري اليوم: سجل 13.92 جنيهًا.

سعر الريال العماني اليوم: بلغ 131.90 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: وصل إلى 13.82 جنيهًا.

سعر الكرونة السويدية اليوم: بلغ 4.57 جنيهًا.

سعر الكرونة النرويجية اليوم: سجل 4.47 جنيهًا.

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