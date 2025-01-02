سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 ديسمبر 2024 في البنوك

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار داخل البنوك المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025، بعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة ختام السنة المالية على الرغم من الارتفاع الطفيف في سعره عالميًا.

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم، الخميس 2 يناير 2025، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

في إطار متابعة حركة أسعار الصرف في البنوك المصرية، شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال اليوم، حيث تفاوتت الأسعار بين البنوك بما لا يزيد عن عدة قروش.

البنك المركزي:

شراء: 50.907 جنيه

بيع: 50.771 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

بنك مصر:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

HSBC:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

البنك الأهلي القطري:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

بنك البركة:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 52.8472 جنيه للشراء، و52.9992 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.6411 جنيه للشراء، و63.8475 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9555 جنيه للشراء، و6.9742 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.0878 جنيه للشراء، و56.2508 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 7.0868 جنيه للشراء، و7.1065 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 164.749 جنيه للشراء، و165.2447 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5154 جنيه للشراء، و13.5553 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.508 جنيه للشراء، و71.8213 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.5275 جنيه للشراء، و135.0317 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم: 13.925 جنيه للشراء، و13.9682 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم: 131.8206 جنيه للشراء، و132.2636 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.8212 جنيه للشراء، و13.862 جنيه للبيع.

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