سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في أول أيام العام الجديد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، 1 يناير 2025، في البنك المركزي المصري سعر شراء 50.907 جنيه وسعر بيع 50.771 جنيه، يشهد السوق تقلبات مستمرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يساهم في تذبذب أسعار العملات في البنوك المختلفة.

الموجز يستعرض آخر تطورات طرأت على تحديث سعر الدولار الآن حيث سيطرت حالة تباين عليه بمنتصف تعاملات الأربعاء 1 يناير 2024، في البنوك والمصارف الرسمية والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري: شراء 50.91 جنيه / بيع 50.77 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

بنك مصر: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

بنك القاهرة: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

HSBC: شراء 50.90 جنيه / بيع 50.80 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 50.89 جنيه / بيع 50.79 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.90 جنيه / بيع 50.80 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

بنك البركة: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

المصرف المتحد: شراء 50.89 جنيه / بيع 50.79 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.88 جنيه / بيع 50.78 جنيه

بنك الاستثمار العربي: شراء 50.90 جنيه / بيع 50.80 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 50.90 جنيه / بيع 50.80 جنيه

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.84 جنيه / بيع 50.78 جنيه

البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.90 جنيه / بيع 50.80 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.90 جنيه / بيع 50.80 جنيه

تستمر التقلبات في أسعار الدولار بسبب الطلب المستمر من المستوردين وأيضًا التأثيرات الناجمة عن القرارات الاقتصادية المحلية والدولية التي تساهم في تغيرات السوق.

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