تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا في تعاملات مساء اليوم الأثنين، 30 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري والبنوك المحلية، وسجّلت العملة الخضراء توازنًا في الشراء والبيع، وسط متابعة دقيقة من السوق المصرفي، ويستعرض الموجز في هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري:

الشراء: 50.78 جنيه

البيع: 50.92 جنيه

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 50.84 جنيه

البيع: 50.94 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 50.80 جنيه

البيع: 50.90 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 50.80 جنيه

البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار



الدولار الأمريكي: العملة العالمية المسيطرة



يعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حيث يسيطر على الاحتياطات النقدية العالمية، في العديد من الدول، يُستخدم الدولار كعملة رسمية أو يتم اعتماده بشكل غير رسمي لتداولات السوق.

ويعود تاريخ الدولار إلى قانون الصك لعام 1792، حيث ارتبط بالدولار الإسباني الفضي، تُدار أوراقه النقدية عبر نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعزز مكانته كعملة عالمية.

السوق السوداء: سعر الدولار خارج البنوك



في السوق السوداء، سجّل الدولار سعرًا يبلغ 51 جنيهًا، ما يشير إلى وجود اختلاف بسيط عن الأسعار الرسمية المعلنة في البنوك.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 63.60 جنيه

البيع: 63.75 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 164.75 جنيه

البيع: 165.38 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 13.83 جنيه

البيع: 13.86 جنيه

اليورو الأوروبي:

الشراء: 52.80 جنيه

البيع: 52.98 جنيه

الريال السعودي:

الشراء: 13.53 جنيه

البيع: 13.56 جنيه

استقرار الدولار في السوق الرسمية يعكس قوة الضوابط المصرفية في مصر، في حين تشير الفروقات في السوق السوداء إلى استمرار الطلب غير الرسمي على العملة الصعبة، و يظل الدولار الأمريكي محور السياسات النقدية العالمية، مما يجعله مؤشرًا حاسمًا في مراقبة حركة الأسواق المصرية والدولية.

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