سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 يناير 2024 في 20 بنك

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار على شاشات البنوك المصرية وشركات الصرافة، لذا يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم، الجمعة 3 يناير 2025، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

في إطار متابعة حركة أسعار الصرف في البنوك المصرية، شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال اليوم، حيث تفاوتت الأسعار بين البنوك بما لا يزيد عن عدة قروش.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي المصري:

شراء: 50.841 جنيه

بيع: 50.703 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

بنك مصر:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 50.85 جنيه

بيع: 50.75 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

HSBC:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

بنك البركة:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 50.83 جنيه

بيع: 50.73 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 50.83 جنيه

بيع: 50.73 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 50.82 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 50.772 جنيه

بيع: 50.72 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 50.9 جنيه

بيع: 50.8 جنيه

إقرأ أيضًا:

المعدن الاصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم 2-1-2025 في مصر

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-1-2024 تزامنا مع بدء عمرة رجب