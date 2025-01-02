تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-1-2024 تزامنا مع بدء عمرة رجب

يُعد سعر الريال السعودي من أبرز العملات التي يهتم بها المواطنون في مصر، خاصةً مع ارتباطهم بالسفر لأداء العمرة والحج، تزامنا مع بدء عمرة شهر رجب، بالإضافة إلى المعاملات التجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2 يناير 2024، وفقًا للبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.55 جنيهاً للشراء، و13.51 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.54جنيهاً للشراء، و13.49 جنيهاً للبيع .

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر بنك مصر 13.54 جنيهاً للشراء، و 13.49 جنيهاً للبيع.



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.55 جنيهاً للشراء، و13.52 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في

البنك التجاري الدولي CIB 13.55 جنيهاً للشراء، و13.51 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.54 جنيهاً للشراء و 13.50 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB 13.57 جنيهاً للشراء، و13.52 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 13.54 جنيهاً للشراء، و 13.44 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في

البنك المصري الخليجي 13.53 جنيهاً للشراء، و 13.51 جنيهاً للبيع.



سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.56 جنيهاً للشراء، و 13.09 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK 13.57 جنيهاً للشراء، و13.43 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.54 جنيهاً للشراء، و13.51 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية (سايب) 13.55 جنيهاً للشراء، و 13.31 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.554 جنيهاً للشراء، و 13.19 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي 13.57 جنيهاً للشراء، و 13.52 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.56 جنيهاً للشراء، و 13.46 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في

البنك الأهلي الكويتي 13.54 جنيهاً للشراء، و 13.50 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني 13.57 جنيهاً للشراء، و13.52 جنيهاً للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في

بنك التنمية الصناعية 13.57 جنيهاً للشراء، و13.52 جنيهاً للبيع

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.63 جنيهاً للشراء، و13.52 جنيهاً للبيع.

1 ريال سعودي 13.54 جنيهاً

5 ريال سعودي 67.71 جنيهاً

10 ريال سعودي 135.43 جنيهاً

25 ريال سعودي 338.57 جنيهاً

50 ريال سعودي 677.14 جنيهاً

100 ريال سعودي 1,354.27 جنيهاً

150 ريال سعودي 2,031.41 جنيهاً

200 ريال سعودي 2,708.54 جنيهاً

250 ريال سعودي 3,385.68 جنيهاً

300 ريال سعودي 4,062.81 جنيهاً

500 ريال سعودي 6,771.35 جنيهاً

700 ريال سعودي 9,479.89 جنيهاً

1000 ريال سعودي 13,542.7 جنيهاً

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