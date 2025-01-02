المعدن الاصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم 2-1-2025 في مصر

مع بداية العام الجديد، يهتم الكثير من الشباب المقبلين على الزواج بمتابعة سعر الذهب، والذي شهد صباح اليوم الخميس الموافق 2-1-2025 خلال تعاملاته هبوط نسبي في أسعار الذهب ليصل لـ 5 جنيهات.

لذا يستعرض الموجز فيما يلي أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس الموافق 2-1-2025 ، لآخر تحديث على موقع "أي صاغة"، على النحو التالي

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2025

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 3175.75 جنيه للشراء، و 3197.25 جنيه للبيع ، لينخفض سعره نحو 4.25 جنيه، وهو يعتبر المفضل بين الشباب والمستخدم في المشغولات ذات الطابع العصري.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو وللبيع 3730 جنيهًا، و3705 جينهًا للشراء، ليسجل هبوط نحو 5 جنيهات.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2025

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى4234.25 جنيه للشراء وللبيع 4262.75 جنيه، ليسجل هبوط نحو 5.75 جنيه.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2025

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 2486.75 جنيهًا للبيع، و2470 جنيه للشراء، بانخفاض وصل نحو 3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الخميس 29840 جنيهًا للبيع، و29640 جنيهًا للشراء، بهبوط وصل إلى 40 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 427400 جنيه

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4274 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 21370 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 31 جرامًا، 134712 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجل 10685 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 213700 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 42740 جنيهًا.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

نصائح للمستهلكين عند شراء الذهب

الاحتفاظ بالفاتورة: أحتفظ بفاتورة الشراء لتجنب أي مشكلات مستقبلية.

مقارنة الأسعار: يُنصح بمقارنة أسعار المصنعية بين عدة محلات للحصول على أفضل صفقة.

التأكد من الدمغة: تأكد من وجود ختم الدمغة على القطعة الذهبية لضمان جودتها.

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