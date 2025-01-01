الذهب مباشر الآن.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

سعر الذهب والسبائك اليوم.. كشفت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025, والذي شهد حالة من الأرتفاع على الصعيدين المحلي والعالمي في أول أيام رأس السنة الميلادية.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 4,274.25 جنيهًا للبيع، و4,251.5 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 حوالي 3,918 جنيهًا للبيع، و3,897.25 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3,740 جنيهًا للبيع، و3,720 جنيهًا للشراء، بارتفاع قيمته 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3,205.75 جنيهًا للبيع، و3,188.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,493.25 جنيهًا للبيع، و2,480 جنيهًا للشراء، بارتفاع قيمته 3.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,137.25 جنيهًا للبيع، و2,125.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,602.75 جنيهًا للبيع، و1,594.25 جنيهًا للشراء، بارتفاع قيمته 2.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 29,920 جنيهًا للبيع، و29,760 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلى 2,625.01 دولارًا للبيع، و2,624.1 دولارًا للشراء، بارتفاع طفيف قدره 0.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,340 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 21,670 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 43,340 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرامًا: 67,394 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 86,680 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرامًا: 108,350 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 433,400 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,076,500 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو: 4,304,000 جنيهًا.

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