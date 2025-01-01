أداء الذهب في 2024 وتوقعات 2025.. بين قفزات القياسية ومستقبل مجهول

شهد الذهب خلال عام 2024 أداءً استثنائيًا، محققًا مكاسب كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية. ورغم الضغوط المحتملة خلال العام المقبل، لا يزال الذهب ينظر إليه كملاذ آمن في ظل عدم اليقين السائد، ونستعرض لكم التفاصيل عبر الموجز، كالتالي:

أداء الذهب في 2024 في مصر

افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند 3175 جنيهًا، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4200 جنيه بنهاية يناير.

ثم استقر سعر الجرام بنهاية العام عند 3735 جنيهًا، مع تسجيل الذهب المحلي مكاسب بلغت حوالي 17.3%، إذ تأثر السوق المحلي بإصلاحات اقتصادية اتخذها البنك المركزي المصري، إضافة إلى التغيرات في سعر الصرف.

أداء الذهب في 2024 عالميًا

سجلت الأوقية مستويات قياسية، لتصل إلى 2800 دولار في أكتوبر، بزيادة حوالي 35% عن بداية العام، وهو أفضل أداء منذ عام 1979.

جاءت هذه المكاسب بدعم من زيادة الطلب على الأصول الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية.

عوامل مؤثرة على أداء الذهب 2024

المخاطر الجيوسياسية نظرًا استمرار الصراع الروسي الأوكراني وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

السياسات النقدية عبر عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما عزز من جاذبية الذهب.

الإصلاحات المحلية من خلال إجراءات البنك المركزي المصري التي أثرت على حركة السوق المحلي.

توقعات الذهب في 2025

رغم الأداء القوي للذهب في 2024، قد يواجه السوق تحديات خلال العام المقبل الفيدرالي الأمريكي قد يواصل خفض الفائدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على الذهب، فضلا عن استمرار التوترات من خلال الصراع الروسي الأوكراني والتوترات في الشرق الأوسط سيواصلان دعم الذهب كملاذ آمن، أي إشارات على استقرار الاقتصاد العالمي قد تحد من مكاسب الذهب، لكن التقلبات المتوقعة ستظل توفر دعمًا نسبيًا.

مع استمرار حالة عدم اليقين، يتوقع أن يتراوح سعر الأوقية بين 2600 – 2800 دولار عالميًا خلال 2025. وعلى الصعيد المحلي، سيظل الذهب يتأثر بالعوامل الاقتصادية الداخلية، مع احتمال تسجيل تحركات سعرية متقلبة.

سيبقى الذهب خيارًا استثماريًا رئيسيًا، يجذب المستثمرين الساعين إلى حماية رؤوس أموالهم في ظل تقلبات الأسواق والمخاطر الاقتصادية والسياسية المستمرة.

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