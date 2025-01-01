تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 1 يناير 2025، بما فيها سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء آخر تحديث، ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 3 جنيهات في بعض الأعيرة، مع استقرار أسعار الدولار والأونصة عالميًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء آخر تحديث

يستعرض “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4272 جنيهًا للشراء و4249 جنيهًا للبيع.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3916 جنيهًا للشراء و3895 جنيهًا للبيع

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء آخر تحديث

أما عيار 21 الأكثر انتشارًا فقد وصل إلى 3738 جنيهًا للشراء و3718 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

وبالنسبة لعيار 18، فقد سجل 3204 جنيهات للشراء و3187 جنيهًا للبيع

سعر الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر عيار 14 حوالي 2492 جنيهًا للشراء و2478 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,602.75 جنيهًا للبيع، و1,594.25 جنيهًا للشراء، بارتفاع قيمته 2.25 جنيهًا

على صعيد آخر، استقر سعر الدولار عند 50.89 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 2624 دولارًا للشراء و2623.5 دولارًا للبيع. أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 29,904 جنيهًا للشراء و29,884 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

أسعار السبائك الذهبية

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,340 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 21,670 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 43,340 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرامًا: 67,394 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 86,680 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرامًا: 108,350 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 433,400 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,076,500 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو: 4,304,000 جنيهًا.

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