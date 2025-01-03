سعر الدولار اليوم الجمعة 3 يناير 2025.. تزامنًا مع عطلة البنوك
سعر الدولار اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3 يناير 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع العطلة الرسمية.
سعر الدولار اليوم
رصدت جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الجمعة 3 يناير 2025, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك, وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
50.7033 جنيه للشراء.
50.8407 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
50.75 جنيه للشراء.
50.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
50.73 جنيه للشراء.
50.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
50.72 جنيه للشراء.
50.772 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك CIB
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
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