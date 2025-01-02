‎جميع أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس الموافق 2-1-2025، بداية تعاملاته استقرارًا، ويأتي ذلك بعد انخفاض الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنوك تحديث يومي

ويستعرض الموجز، فيما يلي أسعار الدولار في البنوك، وأسعار العملات الاجنبية أيضًا وفقًا لآخر المستويات المعلنة في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم نحو50.88 جنيه للبيع و 50.78 جنيه للشراء.

‎سعر الدولار بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، لـ 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، لـ 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سجل 50.80 جنيه للشراء، 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولارفي بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، نحو 50.79 جنيه للشراء، 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، اليوم، مقابل الجنيه المصري نحو 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 13.55 جنيه للبيع، و13.49 جنيه للشراء.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري 13.55 جنيه للبيع، و13.49 جنيه للشراء.

‎سعر الدولار مقابل اليورو

ويترواح سعر اليورو في بنك مصر اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري 53.03 جنيه للبيع، و52.73 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليوروفي البنك الأهلي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري 53.03 جنيه للبيع، و 52.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار

‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

الشراء: 63.95 جنيه

البيع : 64.11 جنيه

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

الشراء: 56.24 جنيه

البيع : 56.36 جنيه.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

الشراء: 32.22 جنيه

البيع: 32.29 جنيه.

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