تعليمات عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل وموعد تقييم الطلاب

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية عن تعليمات عقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل، والذي سيبدأ في 9 مارس 2025.

وقد تم تحديد عدة ضوابط لتنظيم سير الامتحانات بشكل دقيق، بحيث يضمن التقييم العادل للطلاب وفقًا لما تم تدريسه في شهر فبراير.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة.

الالتزام بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024

يشترط على جميع المدارس الالتزام بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، والذي ينظم سير امتحانات شهر مارس.

حيث يتم عقد الامتحانات في أجزاء المنهج المقررة والتي تم تدريسها خلال شهر فبراير 2025 فقط.

ويأتي هذا التحديد لضمان تقييم الطلاب وفقًا للمنهج الذي تم تغطيته بالفعل، مما يضمن العدالة والشفافية في عملية التقييم.

تحديد وإعداد الامتحانات

وفقًا للتعليمات، يتم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة في كل مادة دراسية، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية التي تحددها الوزارة.

وتغطي هذه التعليمات كافة المدارس بمختلف أنواعها، سواء كانت المدارس الرسمية أو المدارس الرسمية لغات أو المدارس الخاصة.

كما يتم التأكد من أن جميع الأسئلة في الامتحان تتماشى مع ما تم تدريسه في الفترة المحددة.

نماذج امتحانية متعددة لكل مدرسة

يتم تنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية من قبل موجه أول المادة، وتُسلم هذه النماذج إلى الإدارة التعليمية.

مهمتها توزيع هذه النماذج على المدارس المختلفة، بحيث يتم توفير ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة في كل مدرسة، داخل الفصل الواحد.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع أي تسريب للأسئلة وضمان تنوع في أسئلة الامتحان.

مسؤولية الإدارة التعليمية في تصوير الامتحانات

تحمل الإدارة التعليمية مسؤولية تصوير الامتحانات وتوزيع النسخ على المدارس.

هذه الخطوة تضمن أن يكون توزيع الامتحانات بصورة منظمة ودقيقة، بعيدًا عن أي أخطاء قد تحدث في عملية النسخ أو التوزيع.

كما يُشدد على أهمية الحفاظ على سرية الأسئلة حتى موعد الامتحان.

تحديد مواعيد الامتحان والفترة الزمنية

يتم عقد امتحان شهر مارس في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، وذلك بمعدل نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة دراسية.

ويُمنع تمامًا عقد الامتحانات في الفترة الأولى من اليوم الدراسي.

هذه الخطوة تهدف إلى توزيع أعباء الامتحانات بشكل متوازن خلال اليوم الدراسي وتخفيف الضغط على الطلاب.

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

ولا يتم عقد امتحانات رسمية لهذين الصفين، بل يُكتفى بالتقييم المستمر من خلال المعلم، حيث يتم الاحتفاظ بكافة الأوراق الامتحانية وتجميعها في الكنترول المدرسي لضمان التقييم الشامل.

تأتي تعليمات امتحان شهر مارس لصفوف النقل لتؤكد على أهمية تنظيم الامتحانات بما يتماشى مع المنهج الدراسي المُقرر وتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب.

من خلال الالتزام بهذه الضوابط، تسعى الوزارة إلى تحقيق التقييم العادل والمناسب لمدى تحصيل الطلاب لما تم تدريسه، مع ضمان عدم حدوث أي تجاوزات خلال سير الامتحانات.

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