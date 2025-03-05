ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكتالوني تشكيل برشلونة لمباراته أمام بنفيكا البرتغالي في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض فريق برشلونة المباراة ضد بنفيكا البرتغالي، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، على أن تلعب مباراة الإياب بين الفريقين، مساء الثلاثاء القادم، على استاد "مونتجويك الأولمبي".

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما جمع 15 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات، وتلقى هزيمة وحيدة، دون تسجيل أي تعادل.

بينما يأتي بنفيكا في المركز الخامس عشر بترتيب البطولة، بعدما جمع 10 نقاط من 6 مباريات، فاز خلالها في 3 مواجهات، وخسر مرتين، وتعادل في لقاء وحيد.

تشكيل برشلونة اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بينيا - كوشيين - أروخو - فيران توريس - أنسو فاتي - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - إريك جارسيا - فورت - جيرارد مارتن.

تاريخ المواجهات بين برشلونة وبنفيكا

التقى الفريقان في 10 مواجهات سابقة عبر مختلف المسابقات، حيث نجح برشلونة في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات، بينما حسم التعادل 4 لقاءات، فيما تمكن بنفيكا من تحقيق الانتصار مرتين فقط على الفريق الكتالوني.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين

أسفرت آخر مباراة جمعت بين برشلونة وبنفيكا في دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا عن فوز مثير للفريق الكتالوني بنتيجة 5-4.

نجح برشلونة في بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني، بينما تأهل بنفيكا إلى هذا الدور عقب فوزه على موناكو البرتغالي في الملحق.

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن متابعة مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة bein Sports، بتعليق عصام الشوالي.

اقرأ أيضًا:

ريال مدريد يقتنص الفوز من أتلتيكو ويضع قدمًا في ربع دوري الأبطال

الدوري المصري| الزمالك يضرب إنبي بثلاثية في ختام الدور الأول